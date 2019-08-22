2019-08-22T05:44:16+03:00
Происшествия

Уровень Амура в Комсомольске 22 августа 2019: вода стремительно прибывает

Утром река достигла отметки в 580 сантиметров
Ольга КИВА
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Уровень Амура в Комсомольске 22 августа 2019: вода стремительно прибываетУровень Амура в Комсомольске 22 августа 2019: вода стремительно прибываетФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске уровень в Амуре сегодня утром, 22 августа, был на отметке 580 сантиметров. Вчера этот показатель равнялся 553 сантиметрам. Последние данные сообщили в управлении ГОЧС администрации города. Напомним, что река достигла отметки неблагоприятного явления на уровне 450 сантиметров, опасным явление станет на отметке в 650 сантиметров.

К слову, в Хабаровске пока наблюдается относительное затишье – вчера утром уровень воды был на уровне 601 сантиметра, сегодня утром, 22 августа – на уровне 602 сантиметра. К слову, при достижении отметки в 600 сантиметров явление считается опасным. В ближайшие два дня Амур подниматься не будет. Такие прогнозы дают гидрологи. В городе Юности же ожидается подъем еще на 27 сантиметров.

Отметим также, что в районе имени Лазо, имени Полины Осипенко и Тугуро-Чумиканском районах объявлено штормовое предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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