В омытом дождями Хабаровске срочно нужно латать дороги

СЕГОДНЯ 04:11 2019-08-22T05:48:57+03:00

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Прошедшие циклоны оставили после себя не только огромные лужи, но и поврежденные дороги. Дорожники в экстренном порядке обследуют городские трассы и намечают план будущих работ. На сегодняшний день уже обследовали порядка 30 объектов, преимущественно тех, по которым активно курсирует общественный транспорт.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, разрушения дорожного покрытия из-за прошедших ливней и паводка есть практически во всех районах города, как на главных магистралях, так и на второстепенных улицах. Как только установится сухая погода, дорожники приступят к работам, а именно проведут ямочный ремонт.

Отметим также, что среди найденных повреждений промоины и ямы в районах остановок общественного транспорта. Это может быть небезопасно для пассажиров, которые садятся в автобусы и троллейбусы или выходят из них. Жителей города убедительно просят проявлять осторожность.

ИСТОЧНИК KP.RU