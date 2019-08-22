Дачник до смерти доругался с охранником в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 04:48 2019-08-22T04:48:18+03:00

Сторож с криминальным прошлым не выдержал и избил оппонента так, что тот скончался

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Дачник из садоводческого общества «Заря» имел неосторожность повздорить с местным охранником. Оппоненты сначала просто устроили словесную перебранку, а потом в ход пошли кулаки и даже металлический прут. Сторож напал на потерпевшего, избил его так, что тот скончался на месте происшествия. Такой версии придерживается официальное следствие.

- Вскоре 33-летнего охранника задержали, предъявили ему обвинение в убийстве. Сам фигурант свою вину не признал. К слову, в прошлом подозреваемого уже были проблемы с законом из-за краж и грабежей, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

На время расследования и до суда мужчина будет находиться под стражей. На данный момент следователи собрали достаточную доказательственную базу. Расследование уголовного дела уже закончилось, материалы находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU