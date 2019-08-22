2019-08-22T05:42:03+03:00
Общество

Коммерсантам на таможне в ЕАО не дали обмануть государство на миллионы рублей

Логическим продолжением этой ситуации стало уголовное дело
Александр ШТААЛЬ
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Коммерсантам на таможне в ЕАО не дали обмануть государство на миллионы рублейКоммерсантам на таможне в ЕАО не дали обмануть государство на миллионы рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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На границе Еврейской автономии и Китая задержали незадекларированный груз. Компания, которая занималась поставкой стройматериалов, не озаботилась оплатой таможенных платежей и в итоге получила массу проблем.

- Перевозчик продукции отчитался в таможне о ввозе подложек под напольное покрытие, керамической плитки для стен, полов, гипсокартоновых плит для подвесных потолков. Однако в организации забыли и принципиально не стали подавать данные еще на 16 товаров народного потребления. За них в бюджет не доплатили 3,77 миллиона рублей, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

В итоге разбирательства переросли в расследование уголовного дела, которое возбудили за уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере. В качестве наказания за этот проступок могут назначить штраф до 500 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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