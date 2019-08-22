Хабаровские школьники гостили в японском городе Мусасино

СЕГОДНЯ 05:55 2019-08-22T05:55:21+03:00

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В Хабаровск 20 августа вернулись школьники, гостившие в японском Мусасино. В течение недели ребята жили и познавали культуру города-побратима, побывали на приеме в муниципалитете города, осмотрели мусоросжигательный завод, исторический музей Мусасино, архитектурный музей Эдо-Токио, а также посетили Токийский Диснейленд.

Как отметили в городском управлении образования, это был своего рода ответный визит после того, как Хабаровск посетили школьники из Японии в 2018 году. Тогда устроили международную экологическую экспедицию по наблюдению за объектами живой природы на реке Хор. К слову, практика обмена детскими делегациями между городами Мусасино и Хабаровском существует много лет.

Среди ребят, которые отправились в поездку, были 12 школьников. Среди них победители и призеры Всероссийского конкурса «Шаги в науку», Всероссийской научной экологической конференции «Вода-источник жизни на Земле, Всероссийской олимпиады «Таинственная природа», Всероссийского краеведческого конкурса «Экологическая тропа».

ИСТОЧНИК KP.RU