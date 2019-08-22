Вода из-под земли продолжает наступать в Ленинском районе ЕАО

СЕГОДНЯ 06:40 2019-08-22T07:01:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Еврейской автономии вполне благополучно пережили прохождение гребня паводка. Чтобы не пустить «большую воду» в населенные пункты, построили дамбы силами администрации района, местных жителей, сотрудников полиции и военных. Сейчас уровни воды снижаются, но вода упорно продолжат наступать, правда, теперь из-под земли.

- Корректировки в гидрологическую обстановку внесла непогода. Из-за обильных дождей уровень грунтовых вод сейчас достиг критической отметки, жители населенных пунктов, в том числе и в Ленинском районе все еще находятся в зоне подтопления, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Сейчас в селе Ленинском продолжают откачивать воду с приусадебных участков. В селах Биджан и Преображеновка сотрудники администрации, казаки и неравнодушные местные жители укрепляют и строят дамбы. Сотрудники полиции и Росгвардии патрулируют подтопленные приусадебные участки с целью охраны общественного порядка. Гидрологи прогнозируют, что в ближайшие три дня ожидается дополнительный подъем уровней воды на малых реках области до 0,4 метра и повышение уровня грунтовых вод.

ИСТОЧНИК KP.RU