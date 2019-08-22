Поножовщина с незнакомцами в Хабаровске окончилась больницей и приговором суда

СЕГОДНЯ 07:19 2019-08-22T08:08:22+03:00

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Преступление было совершено в феврале этого года. Следствие установило, что 24-летний гость краевого центра, который приехал из села Софийского Ульчского района, вместе со своим приятелем решил отдохнуть в одном из кафе на улице Льва Толстого. После того, как молодые люди определились с местом времяпрепровождения и на месте начали культурно отдыхать, к ним за столик подсели незнакомые мужчины. Незнакомцы без разрешения стали пробовать блюда, наливать себе алкоголь, разговаривать с молодыми людьми в пренебрежительном тоне. Возник конфликт, урегулировать который мужчины решили, выйдя на улицу.

В процессе выяснения отношений один из пришедших мужчин неожиданно достал нож и нанес мужчине из Ульчского района и его знакомому ранения. Пострадавших немедленно доставили в стационар, где врачи оказали им срочную медицинскую помощь.

Проведенная позднее экспертиза показала, что уроженцу села Софийского был причинен серьезный (тяжкий) вред здоровью. Он длительное время проходил лечение в условиях стационара, восстанавливался после операции. Его знакомому злоумышленник причинил легкий вред здоровью.

- Хабаровские полицейские задержали подозреваемого на месте совершения преступления. 45-летний ранее не судимый житель Хабаровска работал в одном из городских обслуживающих предприятий механизатором. Свой поступок он объяснил как помрачнение рассудка на фоне употребления алкоголя. Со слов мужчины, нож он с собой носил для самообороны, - сообщали в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал подсудимого виновным в совершении преступления по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса Российской Федерации и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

ИСТОЧНИК KP.RU