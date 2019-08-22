Пенсионер, обстрелявший девочку во дворе в Хабаровске, ждет решения суда

СЕГОДНЯ 07:47 2019-08-22T07:59:21+03:00

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Двенадцатилетнюю девочку обстрелял 70-летний хабаровчанин. Происшествие случилось во дворе дома на улице Тихоокеанской в июле этого года. Несовершеннолетняя играла с другими детьми, однако шум от веселого времяпрепровождения сильно раздражал пенсионера. Пожилой человек решил проучить детей – он «вооружился» трубкой, а потом дунул из нее «пулей» из твердого пластилина из окна своей квартиры. Одна из них угодила в спину пострадавшей.

- Позже на теле девочки другие дети обнаружили след от «выстрела». Несовершеннолетней вызвали скорую медицинскую помощь. Прибывшие врачи оказали ей необходимую помощь, госпитализация не понадобилась, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении пенсионера составили административный протокол по статье «Побои». Материал передали в мировой суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU