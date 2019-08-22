2019-08-22T08:55:18+03:00
Происшествия

Сельчанку в Хабаровском крае наказали за торговлю песком под видом икры

Женщина просто решила не упускать выгоды и обманула покупателей
Александр ШТААЛЬ
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Сельчанку в Хабаровском крае наказали за торговлю песком под видом икрыСельчанку в Хабаровском крае наказали за торговлю песком под видом икрыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница поселка Тулучи торговала икрой. Хотя, как позже выяснилось, вместо рыбного деликатеса ее покупатели получили обычный песок. Сделка прошла во время стоянки пассажирского поезда сообщением «Советская Гавань-Владивосток» в конце 2018 года. Клиенты сельчанки выкупили целых 12 литров за 24 тысячи рублей.

- Сама фигурантка во время следствия и на суде объяснила, что продала, предназначавшийся для потерпевших товар по более выгодной цене. Она не собиралась упускать свою выгоду и решила заполнить контейнеры обычным песком, который потом и продала, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На суде вину фигурантки полностью доказали. Служители Фемиды учли, что женщина полностью возместила причиненный ущерб, и назначили ей наказание в виде штрафа. Ей предстоит заплатить в казну 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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