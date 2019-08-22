Сельчанку в Хабаровском крае наказали за торговлю песком под видом икры
Жительница поселка Тулучи торговала икрой. Хотя, как позже выяснилось, вместо рыбного деликатеса ее покупатели получили обычный песок. Сделка прошла во время стоянки пассажирского поезда сообщением «Советская Гавань-Владивосток» в конце 2018 года. Клиенты сельчанки выкупили целых 12 литров за 24 тысячи рублей.
- Сама фигурантка во время следствия и на суде объяснила, что продала, предназначавшийся для потерпевших товар по более выгодной цене. Она не собиралась упускать свою выгоду и решила заполнить контейнеры обычным песком, который потом и продала, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
На суде вину фигурантки полностью доказали. Служители Фемиды учли, что женщина полностью возместила причиненный ущерб, и назначили ей наказание в виде штрафа. Ей предстоит заплатить в казну 15 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU