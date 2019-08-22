Аварийную сельскую школу в Хабаровском крае привели в нормальное состояние

СЕГОДНЯ 09:29 2019-08-22T09:29:46+03:00

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Школьники в селе Новостройка района имени Лазо этом году пойдут учиться в обновленную школу. Ранее здание находилось в аварийном состоянии, чтобы привести его в порядок, потратили 83,8 миллионов рублей. Ремонт здесь длились год. Пока шли работы, ребята ездили на занятия в поселок Хор.

- За время реконструкции в здании усилили фундамент и стены, залили бетонный пол на первом этаже, заменили окна и двери, обновили инженерные сети и коммуникации. Также специалисты монтировали новое противопожарное оборудование, системы дымоудаления и видеонаблюдения. Для учебных классов закупили мебель, оргтехнику и оборудование для лабораторных кабинетов, - сообщили в управлении образования администрации района имени Лазо.

Отметим также, что сюрприз к новому учебному году получат и воспитанники пришкольного интерната в поселке Тыр Ульчского района. Для них построили новое здание, в котором будут учиться школьники с 1 по 4 классы. Здесь оборудовали спортзал, столовую, медпункт, а также спальный корпус на 35 мест, рассчитанный на детей из близлежащих малых национальных сел. Ранее пришкольный интернат располагался в ветхом деревянном приспособленном здании.

ИСТОЧНИК KP.RU