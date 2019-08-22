На нескольких улицах в Комсомольске ограничат движение из-за паводка

СЕГОДНЯ 09:53 2019-08-22T09:53:36+03:00

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Амурский гребень паводка вносит свои корректировки в жизнь города Юности. Так, в связи с нестабильной гидрологической обстановкой в Комсомольске готовятся к тампонированию колодцев ливневой канализации. Для этого стягивают необходимое для перекачки воды из ливневки в Амур оборудование – насосы и временные трубопроводы. Для этой процедуры необходимо ограничить движение автотранспорта по нескольким улицам.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с 22 августа перекрыли для проезда проспект Мира со стороны улицы Дзержинского, проспект Октябрьский от дома №2 до Набережной, проспект Интернациональный на участке от Бульвара Юности в направлении до улицы Дзержинского, а также улицу Дзержинского от дома Пионеров до проспекта Интернациональный.

Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Убедительная просьба к автомобилистам учитывать вышеизложенную информацию при планировании поездок по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU