На нескольких улицах в Комсомольске ограничат движение из-за паводка
Амурский гребень паводка вносит свои корректировки в жизнь города Юности. Так, в связи с нестабильной гидрологической обстановкой в Комсомольске готовятся к тампонированию колодцев ливневой канализации. Для этого стягивают необходимое для перекачки воды из ливневки в Амур оборудование – насосы и временные трубопроводы. Для этой процедуры необходимо ограничить движение автотранспорта по нескольким улицам.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с 22 августа перекрыли для проезда проспект Мира со стороны улицы Дзержинского, проспект Октябрьский от дома №2 до Набережной, проспект Интернациональный на участке от Бульвара Юности в направлении до улицы Дзержинского, а также улицу Дзержинского от дома Пионеров до проспекта Интернациональный.
Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Убедительная просьба к автомобилистам учитывать вышеизложенную информацию при планировании поездок по городу.
ИСТОЧНИК KP.RU