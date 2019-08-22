2019-08-22T10:40:45+03:00
Общество

Обстановкой в заповедниках Хабаровского края заинтересовался генконсул Германии

В министерстве экологии европейской страны постараются найти точки взаимодействия с дальневосточным регионом
Ольга КИВА
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Обстановкой в заповедниках Хабаровского края заинтересовался Генконсул ГерманииОбстановкой в заповедниках Хабаровского края заинтересовался Генконсул ГерманииФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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Состоянием заповедников в Хабаровском крае поинтересовался новый генеральный консул Германии в Сибири и на Дальнем Востоке Петер Бломайер. Он уже побывал в «Заповедном Приамурье», равно как и его предшественник Виктор Рихтер.

- В 2017 году прежний генконсул уделил особое внимание развитию гидрологических постов на Амуре. Эти мероприятия нужны были для мониторинга состояния реки. Гидрологическими исследованиями также занялся и господин Бломайер. В частности он интересовался загрязнением Амура, химическим составом водотоков, влиянием разливов рек на жизнедеятельность птиц, обитающих в этой зоне, и другими нюансами, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Не обошел вниманием генконсул и проблемы лесных пожаров и вопросы орнитологии. Он искренне удивился, когда узнал, что серый журавль, обитающий в Германии, является прародителем пятнадцати видов журавлей во всем мире. К слову, всю информацию, полученную в ходе встречи, он собирается передать в министерство экологии Германии для изучения возможностей взаимодействия. На память о своем визите он оставил запись в Книге отзывов музея природы заповедника «Большехецирский».

ИСТОЧНИК KP.RU

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