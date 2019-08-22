2019-08-22T11:05:51+03:00
Общество

Все хабаровские школы привели в порядок к новому учебному году

На ремонтные работы из казны выделили около 400 миллионов рублей
Ольга КИВА
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Все хабаровские школы привели в порядок к новому учебному годуВсе хабаровские школы привели в порядок к новому учебному годуФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске все школы готовы к началу нового учебного года. Об этом отчитались в городском управлении образования. В целом ремонтные работы прошли в 71 школе, 86 детских садах, 17 учреждения дополнительного образования. Такая реконструкция обошлась казне в 400 миллионов рублей.

В новом учебном году за парты сядут более 62 тысяч юных хабаровчан. Чтобы дети учились в комфортных условиях, привели в порядок сами классы, а также пищеблоки, спортивные залы, восстановили кровли и фасады. Уроки физкультуры в школе №63 будут проходить на отремонтированной спортивной площадке. В ближайшее время начнется обустройство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в школах №№24 и 80.

Кроме этого, на спортивных площадках при школах появятся тренажеры для подготовки и выполнения норм комплекса «Готов к труду и обороне».

ИСТОЧНИК KP.RU

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