Все хабаровские школы привели в порядок к новому учебному году
В Хабаровске все школы готовы к началу нового учебного года. Об этом отчитались в городском управлении образования. В целом ремонтные работы прошли в 71 школе, 86 детских садах, 17 учреждения дополнительного образования. Такая реконструкция обошлась казне в 400 миллионов рублей.
В новом учебном году за парты сядут более 62 тысяч юных хабаровчан. Чтобы дети учились в комфортных условиях, привели в порядок сами классы, а также пищеблоки, спортивные залы, восстановили кровли и фасады. Уроки физкультуры в школе №63 будут проходить на отремонтированной спортивной площадке. В ближайшее время начнется обустройство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в школах №№24 и 80.
Кроме этого, на спортивных площадках при школах появятся тренажеры для подготовки и выполнения норм комплекса «Готов к труду и обороне».
ИСТОЧНИК KP.RU