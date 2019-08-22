2019-08-22T11:46:15+03:00
Общество

Плодожорка в персиковой «упаковке» прилетела в Хабаровск в ручной клади

Гусеницу «доставили» в краевую столицу гости из солнечного Узбекистана
Александр ШТААЛЬ
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Плодожерка в персиковой «упаковке» прилетела в Хабаровск в ручной кладиПлодожерка в персиковой «упаковке» прилетела в Хабаровск в ручной кладиФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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Пассажиры в аэропорту Хабаровска привлекли внимание правоохранителей лишними килограммами «запрещенки» в своей ручной клади. Во время досмотра у одного мужчины, который прибыл из Узбекистана, обнаружили семь с половиной килограммов винограда, фитосанитарного сертификата на ягоды у него при себе не было. Также в вещах у иностранца нашлись свежие овощи и фрукты, а еще сухофрукты и орехи общим весом менее пяти килограммов.

- Второй пассажир мало того что привез продукции больше разрешенной нормы, так в персиках еще и гусеница жила. Она «упаковалась» в фрукты и благополучно долетела до краевой столицы. Однако ни ее, ни плоды в итоге так и не пустили дальше аэропорта. Тем более что лабораторные исследования подтвердили, что это плодожорка, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

В итоге подкарантинную продукцию у прилетевших забрали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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