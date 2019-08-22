Комсомольчанин с несуществующей зарплатой успел пожить за счет банка

СЕГОДНЯ 09:57 2019-08-22T09:57:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель города Юности пожелала обогатиться и выбрал для этого не совсем правильный способ. Он оформил кредитную карту, однако возвращать, предоставленные банком деньги он не собирался. При этом чтобы получить вожделенный «пластик» горожанин даже указал в заявке ложные сведения, а именно несуществующую работу и зарплату.

- Заявку фигурант подал через сайт. Он претендовал на сумму в 140 тысяч рублей. Потом мужчина получил карту с курьером, обналичил ее и потратил деньги по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Данную ситуацию расценили как мошенничество в сфере кредитования. За это полагается уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Пока идут разбирательства по этому делу, фигурант будет находиться на свободе под обязательством о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU