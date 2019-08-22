2019-08-22T12:10:43+03:00
Общество

Хабаровский край на 72 процента готов к зиме

На подготовку к холодам в этом году направят пять миллиардов рублей
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровский край на 72 процента готов к зимеХабаровский край на 72 процента готов к зимеФото: Вячеслав РЕУТОВ
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В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги подготовки к зиме. Так, на сегодняшний день коммунальщики выполнили необходимую работу на 72 процента, жилищный фонд подготовлен на 66 процентов.

- На подготовку к холодам в этом году собираются выделить пять миллиардов рублей. Из них 1,2 миллиарда рублей потратят на подготовку жилфонда, по 1,9 миллиарда рублей на ремонт коммунальных объектов и на покупку топлива, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Также внимание уделили вопросу поставок топлива в северные районы. Речь идет о завозе 38,5 тысячи тонн твердого и жидкого топлива. На сегодняшний день уже закупили 95 процентов от планируемого объема угля и 35 процентов от задания нефтепродуктов. Доставили в северные районы 69 процентов от планируемого объема угля и 28 процентов нефтепродуктов. Окончательно завоз топлива в северные районы края собираются закончить до 20 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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