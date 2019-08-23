2019-08-23T01:58:32+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 23 августа 2019 года: до +21, небольшой дождь

Преимущественно без осадков будет только на севере региона
Никанор ШУЛЬЦ
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Погода в Хабаровске на 23 августа 2019 года: до +21, небольшой дождьПогода в Хабаровске на 23 августа 2019 года: до +21, небольшой дождьФото: Алексей ФОКИН
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Погоду в регионе диктует циклон, что движется к морю со стороны Монголии. По дороге он обостряет всё вокруг, посылая атмосферные фронты. Так что спокойствие пока не предвидится.

В Биробиджане небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +19+21.

В Хабаровске небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +19+21. Уровень Амура у краевого центра 605 сантиметров. В ближайшие два дня ожидается подъем уровня воды на 5-10 сантиметров, к 27-31 августа 630-680 сантиметров. Температура воды 18,6 градуса.

В Бикине сильный дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +19+21.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +15+17.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +18+20. Уровень Амура у города Юности 580 сантиметров.

В Чегдомыне возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +20+22.

В Николаевске-на-Амуре преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +17+19. Уровень Амура в устье реки 141 сантиметр.

В Охотске без существенных осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +15+17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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