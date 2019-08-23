СЕГОДНЯ 01:35 2019-08-23T01:55:18+03:00

В день выборов в Хабаровске за порядком проследят почти полторы тысячи полицейских Фото: Администрация Хабаровска

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В Хабаровске в день выборов порядок будут обеспечивать около полутора тысяч полицейских. Такое решение приняли участники антитеррористической комиссии. Напомним, значимое событие состоится 8 сентября. В этот день в городе будут работать 224 избирательных участка. К слову, помещения, которые посетят голосующие, уже проверили на соответствие пожарной безопасности.

- На особом контроле видеонаблюдение, «тревожные кнопки» для вызова полиции, круглосуточная охрана, пожарная сигнализация, ограждение, телефонная связь, - рассказал Максим Шемчук, начальник организационно-методического отдела городской администрации.

Отметим также, что в преддверии выборов в зданиях проверяют в том числе чердаки, подвалы, запасные выходы и технические колодцы. Помещения осмотрят кинологи и взрывотехники. Их визит назначили на 2 сентября. Кроме того, готовят 47 резервных помещений для территориальных, окружных и участковых избиркомов, если произойдет непредвиденная чрезвычайная ситуация.

ИСТОЧНИК KP.RU