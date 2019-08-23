2019-08-23T04:19:23+03:00
Происшествия

Уровень Амура в Хабаровске 23 августа 2019: подъем воды замедлился

По данным на шесть часов утра, река была на уровне 606 сантиметров
Ольга КИВА
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Уровень Амура в Хабаровске 23 августа 2019: подъем воды замедлилсяУровень Амура в Хабаровске 23 августа 2019: подъем воды замедлилсяФото: Ольга КИВА
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В Хабаровске утром 23 августа уровень воды зафиксировали на уровне 606 сантиметров. Судя по тенденции последних трех дней, подъем воды замедлился. Гидрологи прогнозируют, что в течение ближайших двух дней существенных изменений уровня Амура не будет.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, у Хабаровска, у сёл Елабуга, Троицкое, а также на реке Уссури у села Новосоветское уровни воды остаются выше отметок категории опасного явления. Напомним, в Хабаровске критическая отметка – это 600 сантиметров. На сегодняшний день выше отметки неблагоприятного явления поднялась вода в реке Амур в Нанайском и Комсомольском районах, на реках Уссури, Подхоренок и Кур.

Жителям города напоминают, в экстренных случаях необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы «01» или «101», а также по телефону доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.

ИСТОЧНИК KP.RU

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