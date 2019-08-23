Дебошир в Хабаровском крае дрался и ругался, отказываясь идти в суд

СЕГОДНЯ 02:37 2019-08-23T04:18:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Николаевского района проявил невероятную активность, пытаясь избежать судебного заседания. Сначала он просто решил не ходить на это «мероприятие». Однако представители закона сами явились к мужчине и напомнили о том, что его очень ждут. В ответ на такое сообщение участник процесса стал ругаться и отбиваться от полицейских.

- Сначала гражданина попросили предоставить паспорт, а потом проследовать в зал суда. Выполнять законные требования дебошир отказался, а после попытался оттолкнуть служителя закона и ударить его. Коллегам пострадавшего ничего другого не оставалось, как надеть на смутьяна наручники, посадить его в машину и доставить в суд, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

В отношении нарушителя составили административный протокол. В качестве наказания за его проступок могут назначить штраф. Также в действиях мужчины усмотрели признаки преступления «Применение насилия в отношении представителя власти». Материалы находятся в ОМВД России по Николаевскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU