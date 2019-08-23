Частный дом в Хабаровском крае оказался хранилищем боеприпасов

СЕГОДНЯ 03:34 2019-08-23T03:34:13+03:00

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Житель Амурского района прятал у себя в доме порядка 100 патронов. Опасные предметы нашли во время обыска у 41-летнего жителя поселка Сельгон. К слову, ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за незаконное хранение ружья и патронов к нему. Правда, тогда оружие и боеприпасы достались ему в наследство от отца. Став хозяином такого опасного имущества, фигурант не оформил нужные документы - лицензию на приобретение и специальное разрешение на использование и хранение.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, на сегодняшний день уже возбудили и расследуют уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и перевозку оружия, его основных частей, боеприпасов. За такой проступок нарушитель может лишиться свободы на срок до четырех лет. На время расследования фигурант будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU