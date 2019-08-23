Несовершеннолетние мамы в Хабаровском крае родили 133 ребенка

СЕГОДНЯ 02:55 2019-08-23T04:10:51+03:00

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В Хабаровском крае проанализировали демографическую ситуацию. Так, в органах ЗАГС региона зафиксировали семь тысяч 108 рождений. При этом больше 22 процентов мам в возрасте до 24 лет. С начала 2019 года у таких родительниц появилось больше полутора тысяч младенцев.

Как отметили в краевом комитете по делам ЗАГС и архивов, в 2018 году количество зарегистрированных рождений у мам до 18 лет в регионе не превысило 0,1 процента от общего числа рождений. По данным шести месяцев 2019 года этот показатель увеличился до 1,8 процента от общего количества зарегистрированных новых граждан региона. Детальный анализ показывает, что два ребенка появились у 14-летних мам, 20 детей – у 15-летних, 45 детей - у 16-летних, 66 детей – у 17-летних мам.

Такую ситуацию специалисты объясняют многонациональностью региона. За счет мигрантов из стран ближнего зарубежья, где законодательно разрешено вступление в брак с 14-летнего возраста, снижается и возраст рожениц.

Отметим также, что одна тысяча 489 семей в регионе стали многодетными. За первые шесть месяцев 2018 года их было одна тысяча 71. Единственный в крае факт рождения 10-го ребенка в семье зарегистрировали в городе Комсомольске-на-Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU