Директора мебельного цеха в Хабаровске обвиняют в убийстве подчиненного

СЕГОДНЯ 04:25 2019-08-23T06:04:35+03:00

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В Хабаровске закончилось расследование уголовного дела в отношении директора мебельного цеха. Мужчину обвиняют в убийстве подчиненного. По версии следствия, 41-летний фигурант сначала выпивал со своей жертвой, потом поругался с ним, а после избил до смерти.

- Происшествие случилось в декабре 2018 года. Причиной конфликта стали претензии, которые фигурант предъявлял работнику цеха из-за нарушения срока выполнения одного из заказов. Потом началась словесная перепалка, а после этого обвиняемый избил руками и ногами потерпевшего. От нанесенных ударов тот скончался на месте, - прокомментировали в СУ СК России по Хабаровскому краю.

Прятать труп фигурант решил на пустыре. На время расследования мужчина находился под стражей. К слову, в его прошлом уже были прецеденты, за которые его привлекали к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU