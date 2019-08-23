Движение по дороге «Биробиджан-Амурзет» ограничили до 30 сентября

СЕГОДНЯ 04:53 2019-08-23T06:05:51+03:00

Изменить размер текста: A A

«Большая вода» внесла свои корректировки в размеренную жизнь жителей Еврейской автономии. Так, участок дороги «Биробиджан-Амурзет» в Октябрьском и Ленинском районах оказался размытым. Речь идет об промежутке трассы с 165 по 191 километры.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничение будет действовать до 30 сентября. Водителям настоятельно рекомендуют объезжать проблемные участки по дорогам местного значения через села Доброе, Нагибово и Благословенное.

Жителям региона приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Ограничение ввели с целью обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Отметим также, что по поручению главы правительства области проведут ревизию автомобильных дорог. Эта процедура необходима для определения точного количества подтопленных участков, которые нуждаются в восстановлении.

ИСТОЧНИК KP.RU