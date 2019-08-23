2019-08-23T06:05:51+03:00
Общество

Движение по дороге «Биробиджан-Амурзет» ограничили до 30 сентября

Водителям рекомендуют объезжать опасную трассу по дорогам местного значения
Ольга КИВА
Поделиться:
Движение по дороге «Биробиджан-Амурзет» ограничили до 30 сентябряДвижение по дороге «Биробиджан-Амурзет» ограничили до 30 сентябряФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

«Большая вода» внесла свои корректировки в размеренную жизнь жителей Еврейской автономии. Так, участок дороги «Биробиджан-Амурзет» в Октябрьском и Ленинском районах оказался размытым. Речь идет об промежутке трассы с 165 по 191 километры.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничение будет действовать до 30 сентября. Водителям настоятельно рекомендуют объезжать проблемные участки по дорогам местного значения через села Доброе, Нагибово и Благословенное.

Жителям региона приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Ограничение ввели с целью обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Отметим также, что по поручению главы правительства области проведут ревизию автомобильных дорог. Эта процедура необходима для определения точного количества подтопленных участков, которые нуждаются в восстановлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уровень Амура в Комсомольске 23 августа 2019: до опасного явления осталось полметра
Японские студенты нашли повод для радости в хабаровском храме
Волонтеры устроили масштабную уборку рядом с заповедником Хабаровского края
Директора мебельного цеха в Хабаровске обвиняют в убийстве подчиненного
Улицу Флегонтова в Хабаровске осушают с помощью насосов
Частный дом в Хабаровском крае оказался хранилищем боеприпасов
Несовершеннолетние мамы в Хабаровском крае родили 133 ребенка
Дебошир в Хабаровском крае дрался и ругался, отказываясь идти в суд
Уровень Амура в Хабаровске 23 августа 2019: подъем воды замедлился
В день выборов в Хабаровске за порядком проследят почти полторы тысячи полицейских
Погода в Хабаровске на 23 августа 2019 года: до +21, небольшой дождь
Хабаровский край на 72 процента готов к зиме
Плодожорка в персиковой «упаковке» прилетела в Хабаровск в ручной клади
Все хабаровские школы привели в порядок к новому учебному году
Обстановкой в заповедниках Хабаровского края заинтересовался генконсул Германии
Комсомольчанин с несуществующей зарплатой успел пожить за счет банка
На нескольких улицах в Комсомольске ограничат движение из-за паводка
Аварийную сельскую школу в Хабаровском крае привели в нормальное состояние
Сельчанку в Хабаровском крае наказали за торговлю песком под видом икры
Военные летчики в Хабаровском крае учились штурмовать позиции боевиков
Пенсионер, обстрелявший девочку во дворе в Хабаровске, ждет решения суда
Поножовщина с незнакомцами в Хабаровске окончилась больницей и приговором суда
Вода из-под земли продолжает наступать в Ленинском районе ЕАО
Хабаровские школьники гостили в японском городе Мусасино
Коммерсантам на таможне в ЕАО не дали обмануть государство на миллионы рублей
Дачник до смерти доругался с охранником в Хабаровском крае