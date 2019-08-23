Волонтеры устроили масштабную уборку рядом с заповедником Хабаровского края

СЕГОДНЯ 05:27 2019-08-23T06:07:17+03:00

Активистов даже не остановил дождь, а непогода сжалилась и отступила ради благого дела

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Рядом с заповедником «Большехехцирский» в Хабаровском крае провели уборку территории. В этом мероприятии участвовали волонтеры, среди которых были учащиеся школы № 72, посещающие детское объединение «ЭкоРос», педагог эколого-биологического Центра развития творчества детей, сотрудники Дальневосточной государственной научной библиотеки и другие неравнодушные люди.

- Из-за непогоды экомероприятие могло сорваться. На него собирались 25 человек, но в итоге поехали только 11. По счастью, в заповеднике дождь был небольшой, поэтому решили ехать. Пока добрались, осадки вовсе прекратились, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Стараниями волонтеров удалось очистить от мусора одну из улиц села Бычиха. Дальше активисты прошли вдоль улицы, углубляясь на несколько метров в лес. Итог работы – десятки мешков, наполненные отходами - бутылками, банками из-под напитков. Находили добровольцы и пакеты с бытовым мусором, которые люди просто забрасывали в лес прямо напротив своих домов.

Жителей края убедительно просят бережно относиться к природе. Давайте не будем мусорить и постараемся сохранить наш лес для потомков.

ИСТОЧНИК KP.RU