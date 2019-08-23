2019-08-23T06:07:17+03:00
Общество

Волонтеры устроили масштабную уборку рядом с заповедником Хабаровского края

Активистов даже не остановил дождь, а непогода сжалилась и отступила ради благого дела
Ольга КИВА
Поделиться:
Волонтеры устроили масштабную уборку рядом с заповедником Хабаровского краяВолонтеры устроили масштабную уборку рядом с заповедником Хабаровского краяФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Изменить размер текста:

Рядом с заповедником «Большехехцирский» в Хабаровском крае провели уборку территории. В этом мероприятии участвовали волонтеры, среди которых были учащиеся школы № 72, посещающие детское объединение «ЭкоРос», педагог эколого-биологического Центра развития творчества детей, сотрудники Дальневосточной государственной научной библиотеки и другие неравнодушные люди.

- Из-за непогоды экомероприятие могло сорваться. На него собирались 25 человек, но в итоге поехали только 11. По счастью, в заповеднике дождь был небольшой, поэтому решили ехать. Пока добрались, осадки вовсе прекратились, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Стараниями волонтеров удалось очистить от мусора одну из улиц села Бычиха. Дальше активисты прошли вдоль улицы, углубляясь на несколько метров в лес. Итог работы – десятки мешков, наполненные отходами - бутылками, банками из-под напитков. Находили добровольцы и пакеты с бытовым мусором, которые люди просто забрасывали в лес прямо напротив своих домов.

Жителей края убедительно просят бережно относиться к природе. Давайте не будем мусорить и постараемся сохранить наш лес для потомков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уровень Амура в Комсомольске 23 августа 2019: до опасного явления осталось полметра
Японские студенты нашли повод для радости в хабаровском храме
Движение по дороге «Биробиджан-Амурзет» ограничили до 30 сентября
Директора мебельного цеха в Хабаровске обвиняют в убийстве подчиненного
Улицу Флегонтова в Хабаровске осушают с помощью насосов
Частный дом в Хабаровском крае оказался хранилищем боеприпасов
Несовершеннолетние мамы в Хабаровском крае родили 133 ребенка
Дебошир в Хабаровском крае дрался и ругался, отказываясь идти в суд
Уровень Амура в Хабаровске 23 августа 2019: подъем воды замедлился
В день выборов в Хабаровске за порядком проследят почти полторы тысячи полицейских
Погода в Хабаровске на 23 августа 2019 года: до +21, небольшой дождь
Хабаровский край на 72 процента готов к зиме
Плодожорка в персиковой «упаковке» прилетела в Хабаровск в ручной клади
Все хабаровские школы привели в порядок к новому учебному году
Обстановкой в заповедниках Хабаровского края заинтересовался генконсул Германии
Комсомольчанин с несуществующей зарплатой успел пожить за счет банка
На нескольких улицах в Комсомольске ограничат движение из-за паводка
Аварийную сельскую школу в Хабаровском крае привели в нормальное состояние
Сельчанку в Хабаровском крае наказали за торговлю песком под видом икры
Военные летчики в Хабаровском крае учились штурмовать позиции боевиков
Пенсионер, обстрелявший девочку во дворе в Хабаровске, ждет решения суда
Поножовщина с незнакомцами в Хабаровске окончилась больницей и приговором суда
Вода из-под земли продолжает наступать в Ленинском районе ЕАО
Хабаровские школьники гостили в японском городе Мусасино
Коммерсантам на таможне в ЕАО не дали обмануть государство на миллионы рублей
Дачник до смерти доругался с охранником в Хабаровском крае