2019-08-23T06:08:54+03:00
Общество

Японские студенты нашли повод для радости в хабаровском храме

Молодежи понравилось, что почитание предков в России очень похоже на традиции Страны восходящего солнца
Ольга КИВА
Поделиться:
Японские студенты нашли повод для радости в хабаровском храмеЯпонские студенты нашли повод для радости в хабаровском храмеФото: Хабаровская епархия
Изменить размер текста:

В Спасо-Преображенский кафедральный собор и домовой храм Хабаровской духовной семинарии наведались студенты. Молодые люди - граждане Японии, жители префектуры Фукусима. Они учатся в летней школе одного из вузов. Они отправились в православный храм, чтобы в какой-то мере лучше понять Россию.

- Экскурсию для гостей провел иеромонах Софроний. Он рассказал об устройстве храма, святынях, ответил на вопросы. Визитеры обрадовались, когда узнали, как молятся в России за усопших предков. Схожая традиция есть и у японцев. Они зажигают в память об умерших ароматические палочки, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Гостям рассказали, как проходит обучение в семинарии, как протекает жизнь в домовом храме. Ребята из Японии смогли на русском пообщаться с представителями православного молодежного братства святого апостола Андрея Первозванного. Также студенты немного рассказали о себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уровень Амура в Комсомольске 23 августа 2019: до опасного явления осталось полметра
Волонтеры устроили масштабную уборку рядом с заповедником Хабаровского края
Движение по дороге «Биробиджан-Амурзет» ограничили до 30 сентября
Директора мебельного цеха в Хабаровске обвиняют в убийстве подчиненного
Улицу Флегонтова в Хабаровске осушают с помощью насосов
Частный дом в Хабаровском крае оказался хранилищем боеприпасов
Несовершеннолетние мамы в Хабаровском крае родили 133 ребенка
Дебошир в Хабаровском крае дрался и ругался, отказываясь идти в суд
Уровень Амура в Хабаровске 23 августа 2019: подъем воды замедлился
В день выборов в Хабаровске за порядком проследят почти полторы тысячи полицейских
Погода в Хабаровске на 23 августа 2019 года: до +21, небольшой дождь
Хабаровский край на 72 процента готов к зиме
Плодожорка в персиковой «упаковке» прилетела в Хабаровск в ручной клади
Все хабаровские школы привели в порядок к новому учебному году
Обстановкой в заповедниках Хабаровского края заинтересовался генконсул Германии
Комсомольчанин с несуществующей зарплатой успел пожить за счет банка
На нескольких улицах в Комсомольске ограничат движение из-за паводка
Аварийную сельскую школу в Хабаровском крае привели в нормальное состояние
Сельчанку в Хабаровском крае наказали за торговлю песком под видом икры
Военные летчики в Хабаровском крае учились штурмовать позиции боевиков
Пенсионер, обстрелявший девочку во дворе в Хабаровске, ждет решения суда
Поножовщина с незнакомцами в Хабаровске окончилась больницей и приговором суда
Вода из-под земли продолжает наступать в Ленинском районе ЕАО
Хабаровские школьники гостили в японском городе Мусасино
Коммерсантам на таможне в ЕАО не дали обмануть государство на миллионы рублей
Дачник до смерти доругался с охранником в Хабаровском крае