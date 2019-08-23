Японские студенты нашли повод для радости в хабаровском храме

СЕГОДНЯ 05:58 2019-08-23T06:08:54+03:00

Молодежи понравилось, что почитание предков в России очень похоже на традиции Страны восходящего солнца

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В Спасо-Преображенский кафедральный собор и домовой храм Хабаровской духовной семинарии наведались студенты. Молодые люди - граждане Японии, жители префектуры Фукусима. Они учатся в летней школе одного из вузов. Они отправились в православный храм, чтобы в какой-то мере лучше понять Россию.

- Экскурсию для гостей провел иеромонах Софроний. Он рассказал об устройстве храма, святынях, ответил на вопросы. Визитеры обрадовались, когда узнали, как молятся в России за усопших предков. Схожая традиция есть и у японцев. Они зажигают в память об умерших ароматические палочки, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Гостям рассказали, как проходит обучение в семинарии, как протекает жизнь в домовом храме. Ребята из Японии смогли на русском пообщаться с представителями православного молодежного братства святого апостола Андрея Первозванного. Также студенты немного рассказали о себе.

ИСТОЧНИК KP.RU