Уровень Амура в Комсомольске 23 августа 2019: до опасного явления осталось полметра

СЕГОДНЯ 06:29 2019-08-23T06:29:13+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре уровень воды в реке достиг отметки в 600 сантиметров. Об этом сообщили в управлении ГОЧС администрации города. Напомним, неблагоприятным явления стало, когда Амур добрался до отметки в 450 сантиметров. Опасным явление будет считаться, когда вода «перешагнет» 650 сантиметров.

По прогнозам гидрологов, Амур и дальше будет подниматься. Тенденция на ближайшие сутки – 20 сантиметров. Напомним, в краевой столице подъем реки замедлился. За последние несколько дней вода добралась до отметки в 606 сантиметров. Ежедневно прибавляя по одному-три сантиметра. Гидрологи прогнозируют, что в течение ближайших двух дней существенных изменений уровня Амура в Хабаровске не будет.

Напомним, у сел Елабуга, Троицкое, а также на реке Уссури у села Новосоветское уровни воды остаются выше отметок категории опасного явления.

ИСТОЧНИК KP.RU