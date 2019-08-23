Продавцу в Хабаровске пришлось возвращать кредит клиентки с переплатой

СЕГОДНЯ 07:09 2019-08-23T09:16:35+03:00

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Клиентка медицинского центра стала типичной жертвой «бесплатной презентации». Сначала ей рассказали про пользу от обращения в организацию, а потом умудрились продать абонемент на оказание услуг. Покупка обошлась клиентке в 124 тысячи рублей, эту сумму женщине предоставили в кредит прямо в медцентре.

- Позже женщина внимательно вчиталась в условия договора и поняла, что может оказаться в бедственном положении из-за неподъемных платежей. Горожанка поспешила отказаться от предоставленных услуг, - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Женщина имела право отказаться от исполнения условий договора на основании закона о защите прав потребителей. В итоге акт о расторжении договора подписали, но с условием возврата денег на счет кредитного договора, открытого в банке.

Время шло, но исполнять свои обязательства перед клиентом компания не торопилась. Тогда хабаровчанка обратилась в суд в иском. Основным требованием было обязать медицинскую организацию вернуть в банк деньги с учетом всех предусмотренных договором процентов на день исполнения решения суда. Суд удовлетворил иск. Кроме того, в пользу заявительницы с медицинской организации взыскали компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч и штраф за отказ в добровольном удовлетворении требования о возврате денег в размере двух с половиной тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU