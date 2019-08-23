Арт-площадка украсит межпоселенческую библиотеку в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 07:42 2019-08-23T09:14:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Межпоселенческая библиотека в Амурском районе станет местом реализации креативных идей. Здесь собираются организовать творческую площадку. По задумке авторов идеи, в читальном зале можно будет объединить творческую молодежь с целью повышения культурного потенциала, уровня самореализации и создания творческих коллабораций.

- Эту инициативу представили на молодежном форуме «Амур», презентацию провела Наталья Седова. Позже, с учетом данных экспертной комиссией рекомендаций, идею представили на конкурсе грантов губернатора Хабаровского края. Итоги этого отбора огласили 14 августа. Оказалось, что из 34 поддержанных инициатив финансовую поддержку получил и Амурский район, - рассказали в районной администрации.

Сумма гранта составила почти полмиллиона рублей. Реализация проекта начнется в сентябре и завершится в декабре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU