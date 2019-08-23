2019-08-23T09:13:08+03:00
Происшествия

Парень и девушка покалечились на «зебре» в Хабаровске

Молодежь оказалась под колесами машины, водитель которой не смог вовремя затормозить
Александр ШТААЛЬ
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Парень и девушка покалечились на «зебре» в ХабаровскеПарень и девушка покалечились на «зебре» в ХабаровскеФото: Мария ЛЕНЦ
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В центре Хабаровске в минувшие сутки случилось дорожное происшествие, в котором пострадали парень и девушка. Пострадавшие переходили дорогу на Амурском бульваре по пешеходному переходу на зеленый свет. Однако до противоположного края трассы молодежь не дошла.

Как сообщил информированный источник, горожане угодили под колеса автомобиля Toyota Passo. Машина ехала по улице Шеронова со стороны улицы Ким Ю Чена, водитель собирался повернуть направо на Амурский бульвар, однако не заметил пешеходов и наехал на них.

У парня в итоге аварии диагностировали ушибы и ссадины мягких тканей на ноге, а также ушиб мягких тканей на голове. У девушки травмы более тяжелые, ее доставили в нейрохирургическое отделение. Известно, что на момент аварии водитель был трезв, стаж вождения у него с 2003 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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