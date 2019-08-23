2019-08-23T09:11:37+03:00
Общество

На «Улицах Дальнего Востока» во Владивостоке гостей напоят березовым соком из Хабаровского края

Вкусный напиток заготавливают на «дальневосточных гектарах»
Ольга КИВА
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На «Улицах Дальнего Востока» во Владивостоке гостей напоят березовым соком из Хабаровского краяНа «Улицах Дальнего Востока» во Владивостоке гостей напоят березовым соком из Хабаровского краяФото: Иван ПРОХОРОВ
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Посетители выставки «Улицы Дальнего Востока» смогут попробовать натуральный березовый сок. Вкусное питье начали заготавливать кооператоры, освоившие «дальневосточные гектары» в Хабаровском крае. Традиционный русский напиток представят на ярмарке вместе с медом, дикоросами, натуральным мороженым и ягодами.

Как отметили в пресс-службе Минвостокразвития, напиток стал первым продуктом, который сертифицировали кооператоры. Производство березового сока началось, когда еще лежал снег. При этом кооператоры наладили производство общими усилиями - одни отвечали за доставку контейнеров, другие организовали цех по розливу сока, третьи занимались сертификацией.

Отметим также, что производители березового сока на полученных гектарах засеяли поля соей и пшеницей. Часть земель освоили вьетнамские вислобрюхие поросята, которых начали разводить в качестве эксперимента. Все эти достижения – заслуга авторов проекта «Дальневосточная слобода», которые также планируют заняться туристической деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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