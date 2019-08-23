Грантами отметили муниципалов-отличников в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 09:19 2019-08-23T10:03:21+03:00

Лучших выбирали по итогам работы в 2018 году

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В Хабаровском крае подвели итоги работы органов местного самоуправления за 2018 год. Это был не просто анализ деятельности, а определение муниципалитетов, которые смогли наладить эффективную работу. Так, оценку давали, опираясь на показатели по девяти ключевым направлениям. Среди них развитие предпринимательства, доходы местного бюджета, общее и дошкольное образование, занятия физической культурой, протяженность автомобильных дорог, удовлетворенность населения работой ОМСУ.

- Лучшие муниципалитеты отметили грантами. Всего на финансовую поддержку выделили 8,8 миллиона рублей. Из них Аяно-Майский район получил 1,4 миллиона рублей, 1,3 миллиона получил Хабаровск, 1,1 миллиона - Вяземский район. Также получили деньги в сумме по 1,2 миллиона рублей Хабаровский, Комсомольский, Охотский и Советско-Гаванский районы, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Полученные гранты в администрациях смогут потратить на решение первоочередных местных вопросов. Речь идет, например, о реконструкции и ремонте дорог, строительстве инфраструктуры, об оказании финансовой поддержки общественным объединениям и учреждениям социальной сферы.

ИСТОЧНИК KP.RU