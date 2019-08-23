2019-08-23T09:10:14+03:00
Общество

«Россельхозбанк» снизил ипотечную ставку в рамках акции «Мечты сбываются»

Акция действует до 1 октября 2019 года
Петр САМСОНОВ
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Россельхозбанк снизил ипотечную ставку в рамках акции «Мечты сбываются» Фото: пресс-служба РоссельхозбанкаРоссельхозбанк снизил ипотечную ставку в рамках акции «Мечты сбываются» Фото: пресс-служба Россельхозбанка
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«Россельхозбанк» снизил ипотечную ставку по акции «Мечты сбываются». Теперь заемщики могут оформить ипотеку на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках недвижимости, включая таунхаусы, по ставке от 9,2% годовых c первоначальным взносом 20% и более. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей.

По условиям ипотечных программ РСХБ клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить его досрочно без ограничений, а также подтвердить доход по форме банка. Комиссии по кредитам отсутствуют. Срок кредитования – до 30 лет.

Акция действует до 1 октября 2019 года (включительно). Подробности акции «Мечты сбываются» и условия ипотечных продуктов представлены на сайте банка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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