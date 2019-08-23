2019-08-23T10:01:54+03:00
Происшествия

В ЕАО подготовили больше 20 пунктов временного размещения для подтопленцев

В общей сложности в помещениях готовы разместить почти полторы тысячи человек
Ольга КИВА
Поделиться:
В ЕАО подготовили больше 20 пунктов временного размещения для подтопленцевВ ЕАО подготовили больше 20 пунктов временного размещения для подтопленцевФото: ГУ МЧС России по ЕАО
Изменить размер текста:

В Еврейской автономии организовали 21 пункт временного размещения. В общей сложности здесь могут получить временно жилье одна тысяча 450 человек. На сегодняшний день востребованы биробиджанские эвакопункты, расположенные на улицах Пионерской и Набережной. Здесь сейчас находятся 35 человек, в том числе 15 детей. Список ПВР с адресами опубликован на сайте чрезвычайного ведомства.

- Жителей Еврейской автономии призывают заранее позаботиться о мерах предосторожности. Если вы находитесь в зоне подтопления, пожалуйста, ознакомьтесь заранее со списком пунктов, узнайте их адреса. Держите при себе заряженные телефоны и заблаговременно эвакуируйтесь из жилья в зоне подтопления, - предупредили в ГУ МЧС России по ЕАО.

Жителям региона также напоминают, что при неблагоприятном развитии гидрологической ситуации нужно освободить от привязи домашних животных, открыть клетки и загоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хабаровский лучник взял «бронзу» на финале Кубка Европы в Германии
В Хабаровском крае не сказочные три медведя задавили собак
В Хабаровском крае предложили вариант оплаты капремонта без комиссий
Для маленьких сельчан в Хабаровском крае достраивают детский сад
Мало воды? В центре Хабаровска прорвало трубу водоснабжения
Грантами отметили муниципалов-отличников в Хабаровском крае
На «Улицах Дальнего Востока» во Владивостоке гостей напоят березовым соком из Хабаровского края
Парень и девушка покалечились на «зебре» в Хабаровске
«Россельхозбанк» снизил ипотечную ставку в рамках акции «Мечты сбываются»
Арт-площадка украсит межпоселенческую библиотеку в Хабаровском крае
Продавцу в Хабаровске пришлось возвращать кредит клиентки с переплатой
Уровень Амура в Комсомольске 23 августа 2019: до опасного явления осталось полметра
Японские студенты нашли повод для радости в хабаровском храме
Волонтеры устроили масштабную уборку рядом с заповедником Хабаровского края
Движение по дороге «Биробиджан-Амурзет» ограничили до 30 сентября
Директора мебельного цеха в Хабаровске обвиняют в убийстве подчиненного
Улицу Флегонтова в Хабаровске осушают с помощью насосов
Частный дом в Хабаровском крае оказался хранилищем боеприпасов