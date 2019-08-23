СЕГОДНЯ 09:43 2019-08-23T10:01:54+03:00

В ЕАО подготовили больше 20 пунктов временного размещения для подтопленцев Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В общей сложности в помещениях готовы разместить почти полторы тысячи человек

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В Еврейской автономии организовали 21 пункт временного размещения. В общей сложности здесь могут получить временно жилье одна тысяча 450 человек. На сегодняшний день востребованы биробиджанские эвакопункты, расположенные на улицах Пионерской и Набережной. Здесь сейчас находятся 35 человек, в том числе 15 детей. Список ПВР с адресами опубликован на сайте чрезвычайного ведомства.

- Жителей Еврейской автономии призывают заранее позаботиться о мерах предосторожности. Если вы находитесь в зоне подтопления, пожалуйста, ознакомьтесь заранее со списком пунктов, узнайте их адреса. Держите при себе заряженные телефоны и заблаговременно эвакуируйтесь из жилья в зоне подтопления, - предупредили в ГУ МЧС России по ЕАО.

Жителям региона также напоминают, что при неблагоприятном развитии гидрологической ситуации нужно освободить от привязи домашних животных, открыть клетки и загоны.

ИСТОЧНИК KP.RU