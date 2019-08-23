2019-08-23T12:27:05+03:00
Недвижимость

В Хабаровском крае предложили вариант оплаты капремонта без комиссий

Без дополнительных сборов платежи теперь принимают в отделениях почты
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае предложили вариант оплаты капремонта без комиссийВ Хабаровском крае предложили вариант оплаты капремонта без комиссийФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае обеспечили возможность оплаты капремонта без комиссии. Без дополнительных сборов платежи теперь принимают в отделениях почты. Соглашение об этом было достигнуто 19 августа. Теперь жильцы многоэтажек могут не переживать по поводу вынужденных переплат.

Как сообщили в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства, в Хабаровском филиале Почты России будут принимать деньги исключительно по квитанции, а потом перечислять их на счет «Хабаровского краевого фонда капитального ремонта» без иных сборов, которые ранее уплачивали собственники. Предполагается, что такая мера поможет жильцам более эффективно копить деньги на реконструкции.

Со списком почтовых отделений, где можно произвести оплату, можно ознакомиться, перейдя по ссылке. В перечне указаны данные отделений, расположенных как в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, так и на территории районов края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хабаровский лучник взял «бронзу» на финале Кубка Европы в Германии
В Хабаровском крае не сказочные три медведя задавили собак
Для маленьких сельчан в Хабаровском крае достраивают детский сад
Мало воды? В центре Хабаровска прорвало трубу водоснабжения
В ЕАО подготовили больше 20 пунктов временного размещения для подтопленцев
Грантами отметили муниципалов-отличников в Хабаровском крае
На «Улицах Дальнего Востока» во Владивостоке гостей напоят березовым соком из Хабаровского края
Парень и девушка покалечились на «зебре» в Хабаровске
«Россельхозбанк» снизил ипотечную ставку в рамках акции «Мечты сбываются»
Арт-площадка украсит межпоселенческую библиотеку в Хабаровском крае
Продавцу в Хабаровске пришлось возвращать кредит клиентки с переплатой
Уровень Амура в Комсомольске 23 августа 2019: до опасного явления осталось полметра
Японские студенты нашли повод для радости в хабаровском храме
Волонтеры устроили масштабную уборку рядом с заповедником Хабаровского края
Движение по дороге «Биробиджан-Амурзет» ограничили до 30 сентября
Директора мебельного цеха в Хабаровске обвиняют в убийстве подчиненного
Улицу Флегонтова в Хабаровске осушают с помощью насосов
Частный дом в Хабаровском крае оказался хранилищем боеприпасов