В Хабаровском крае предложили вариант оплаты капремонта без комиссий

СЕГОДНЯ 11:24 2019-08-23T12:27:05+03:00

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В Хабаровском крае обеспечили возможность оплаты капремонта без комиссии. Без дополнительных сборов платежи теперь принимают в отделениях почты. Соглашение об этом было достигнуто 19 августа. Теперь жильцы многоэтажек могут не переживать по поводу вынужденных переплат.

Как сообщили в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства, в Хабаровском филиале Почты России будут принимать деньги исключительно по квитанции, а потом перечислять их на счет «Хабаровского краевого фонда капитального ремонта» без иных сборов, которые ранее уплачивали собственники. Предполагается, что такая мера поможет жильцам более эффективно копить деньги на реконструкции.

Со списком почтовых отделений, где можно произвести оплату, можно ознакомиться, перейдя по ссылке. В перечне указаны данные отделений, расположенных как в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, так и на территории районов края.

ИСТОЧНИК KP.RU