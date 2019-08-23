2019-08-23T12:26:05+03:00
Общество

В Хабаровском крае не сказочные три медведя задавили собак

Другие косолапые заходили во дворы и разоряли дачи
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае не сказочные три медведя задавили собакВ Хабаровском крае не сказочные три медведя задавили собакФото: Игорь НОВИКОВ
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В Хабаровском крае медведи все чаще забредают на территорию людей и хозяйничают там. Так, в период с 15 по 22 августа случилось семь конфликтных ситуаций с дикими животными. При этом в шести случаях виновниками безобразия были именно косолапые.

Как сообщили в краевом министерстве природных ресурсов, 15 августа гималайский медведь зашел во двор частного дома в селе Новотроицкое Хабаровского района. На следующий день хозяин дома в поселке Восход Хабаровского района заметил лисицу. Еще два дня спустя два бурых медведя разорили дачи под Николаевском-на-Амуре. Другие их собратья устроили переполох в поселке Средний Ургал Верхнебуреинского района и в поселке Ягодный Комсомольского района, прогулявшись по местным улочкам.

Есть и пострадавшие от лап медведей. Жертвами стали три собаки, которых косолапые задрали 19 августа на ферме в одном километре от поселка Ванино. Также 21 августа два бурых медведя разорили дачи близ поселка Солнечный Солнечного района.

Напомним, всего с начала года зафиксировали 136 конфликтных ситуаций с дикими животными. Жителям края напоминают, что в целях безопасности необходимо придерживаться определенных правил нахождения человека в местах обитания медведей и тигров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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