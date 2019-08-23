Хабаровский лучник взял «бронзу» на финале Кубка Европы в Германии

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-23T12:24:50+03:00

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Хабаровчанин Денис Тен принимает поздравления в связи с победой на Кубке Европы по стрельбе из лука. Спортсмен стал бронзовым призером среди лучников с поражением опорно-двигательного аппарата.

Как рассказали в краевом министерстве физической культуры и спорта, соревнования прошли в немецком городе Баден-Бадене. Чтобы попасть на них, хабаровскому лучнику пришлось довольно много тренироваться. К слову, в прошлом Денис занимался в краевой спортивно- адаптивной школе. На соревнованиях спортсмен выступал в составе сборной команды России. Свою награду хабаровчанин завоевал в командном миксе.

Также другим достижением хабаровчанина стала победа в финале упражнения W1 Open. В тройку лидеров Денис, к сожалению, не вошел, зато он уверенно и совершенно справедливо занял четвертое место.

ИСТОЧНИК KP.RU