Мало воды? В центре Хабаровска прорвало трубу водоснабжения

СЕГОДНЯ 10:19 2019-08-23T10:34:20+03:00

Мутная, странно пахнущая вода залила полквартала и потекла вниз, на бульвары

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В районе магазина «Алмаз», практически на автобусной остановке «Истомина», по улице Муравьева-Амурского из-под земли внезапно хлестнули потоки воды.

Как передает журналист «КП» - Хабаровск» с места происшествия, дурно пахнущие стоки залили полквартала – от остановки до улицы Калинина. А оттуда, четко по водосточным канавам, хлынули на Амурский бульвар.

В диспетчерской водоотведения МУП «Водоканал» объяснили, что прорвало трубу водоснабжения – на красной линии не пролегают линии канализации. По предварительной информации, ремонт продолжится минимум до утра 24 августа, а возможно и больше. На этот период в близлежащих домах по улице Калинина перекроют водоснабжение.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/727621" frameborder="0"></iframe> Прорвало в Хабаровске 2.

ИСТОЧНИК KP.RU