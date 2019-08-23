Мало воды? В центре Хабаровска прорвало трубу водоснабжения
В районе магазина «Алмаз», практически на автобусной остановке «Истомина», по улице Муравьева-Амурского из-под земли внезапно хлестнули потоки воды.
Как передает журналист «КП» - Хабаровск» с места происшествия, дурно пахнущие стоки залили полквартала – от остановки до улицы Калинина. А оттуда, четко по водосточным канавам, хлынули на Амурский бульвар.
В диспетчерской водоотведения МУП «Водоканал» объяснили, что прорвало трубу водоснабжения – на красной линии не пролегают линии канализации. По предварительной информации, ремонт продолжится минимум до утра 24 августа, а возможно и больше. На этот период в близлежащих домах по улице Калинина перекроют водоснабжение.
Прорвало в Хабаровске.
Прорвало в Хабаровске 2.
ИСТОЧНИК KP.RU