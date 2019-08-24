Уровень Амура в Хабаровске 24 августа 2019: река прибавила до 611 сантиметров

СЕГОДНЯ 04:30 2019-08-24T04:30:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске уровень реки 24 августа составил 611 сантиметров. Такие данные по состоянию на шесть часов утра предоставили в Дальневосточном УГМС. Гидрологи прогнозируют, что вода в ближайшие два дня еще поднимется примерно на 15-20 сантиметров.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, выше отметок опасного явления вода поднялась в Амуре не только у Хабаровска, но и у сел Елабуга, Троицкое, Малмыж, а также на реке Уссури у села Новосоветское. Выше отметки неблагоприятного явления сейчас вода в реке Амур в Нанайском и Комсомольском районах, на реках Уссури, Подхоренок и Кур.

Отметим также, что на реке Кур в Хабаровском районе зафиксировали. На сегодняшний день затоплены поймы реки Амур от села Елабуга до села Тахта, а также на реках Уссури, Бикин, Подхоренок, Хор, Катэн, Матай, Кия, Урми, Кур, Тунгуска, Амгунь, Нимелен и Уда. Берега находятся под водой на глубине 0,1-3,2 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU