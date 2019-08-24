«Абилимпикс» в Хабаровске объединит с полтысячи человек

СЕГОДНЯ 07:32 2019-08-24T07:32:23+03:00

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В Хабаровске с 11 по 13 сентября пройдет Чемпионат Хабаровского края «Абилимпикс». В этом году участвовать в нем пожелали больше 500 человек. Среди них представители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре, Вяземского, Амурска, Советской Гавани, Ванино, Чегдомына. Также приедут представители Хабаровского, Комсомольского, Амурского, Вяземского, Солнечного имени Лазо районов. Те, кто покажет лучший результат, представят регион на Национальном чемпионате в Москве.

Как отметили в пресс-службе правительства края, движение «Абилимпикс» началось в 2016 году. Начиная с этого времени ежегодно проводят региональные чемпионаты, при этом перечень компетенций постоянно расширяется. Для сравнения, в 2016 году их было всего четыре, а в 2019 - уже 26.

Чемпионат пройдет в Арене «Ерофей». Соревнования будут проходить в трех категориях - «Школьники», «Студенты» и «Специалисты».

ИСТОЧНИК KP.RU