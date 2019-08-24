«Цой жив!»: в Хабаровске пройдет вечер памяти легенды русского рока

СЕГОДНЯ 06:02 2019-08-24T06:02:18+03:00

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Сегодня, 24 августа, в Хабаровске пройдет вечер памяти Виктора Цоя. Он был и остается голосом целого поколения, кумиром и легендой русского рока. Талантливый человек, неординарная личность и просто хороший парень трагически погиб 29 лет назад в августе. Его с нами нет, но его песни до сих пор вдохновляют, дают надежду и веру.

- Почитателей его таланта приглашают сегодня, 24 августа, на стадион имени Ленина. Для гостей выступят популярные Дальневосточные рок-группы и солисты с песнями Виктора Цоя, на которых выросло целое поколение. Он был кумиром молодежи перестройки, а также настоящим феноменом российской рок-музыки. Начало мероприятия в 18:00, - прокомментировала Юлия Коробчук, начальник отдела организации мероприятий и реализации социальных программ КГАУ «Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края».

Среди исполнителей будут «8-й День», «Синдорм Туретта», дуэт «Лес», Sam&Ple. Концерт организовали при поддержке министерства физической культуры и спорта Хабаровского края и радио «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU