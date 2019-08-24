2019-08-24T09:02:08+03:00
Общество

Юбилей Еврейской автономии не отметят 7 сентября из-за паводка

О новой дате празднования сообщат дополнительно
Александр ШТААЛЬ
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Юбилей Еврейской автономии не отметят 7 сентября из-за паводкаЮбилей Еврейской автономии не отметят 7 сентября из-за паводкаФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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«Большая вода» внесла корректировки в празднование 85-летия области. Изначально торжества планировали провести 7 сентября. Однако сложившаяся неблагополучная гидрологическая ситуация вынуждает быстро менять решения. Так, на сегодняшний день от стихии пострадали 34 населенных пункта - подтоплено 152 жилых дома, одна тысяча 741 приусадебный участок, 654 дачных участка. Кроме того, пострадали почти 40 тысяч гектаров сельхозугодий.

- Сейчас все силы и средства на данный момент направлены на ликвидацию последствий паводка. О назначении новой даты праздничных мероприятий сообщат дополнительно. Решение об этом примут после снятия режима «Чрезвычайная ситуация» в регионе, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Пока специалисты проводят ревизию состояния дорог, оценивают причиненный стихией ущерб и составляют сметы для восстановления. В районы, пострадавшие от паводка, регулярно привозят питьевую воду. Жителям области напоминают, что использовать воду из колодцев и водопроводных сетей сейчас не рекомендуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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