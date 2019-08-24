Тело пропавшего молодого парня нашли поисковики из Комсомольска

СЕГОДНЯ 11:05 2019-08-24T11:05:00+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре закончились поиски пропавшего 23 летнего Сергея. К сожалению, 23-летний парень погиб. Об этом сообщили сегодня утром, 24 августа, в официальном аккаунте поисково-спасательного отряда «Лига-Спас» в социальной сети.

Ранее сообщалось, что Сергей пропал 10 августа. Молодой человек ушел в район базы «Большевик» и до сегодняшнего дня о его местонахождении ничего не было известно.

К горожанам неравнодушным горожанам обращались с просьбой оказать помощь в поисках пропавшего. Тем, кто откликнулся и пришел, выражают огромную благодарность. Поиски шли в очень тяжелых условиях. Приходилось идти по лесу и вблизи подтопленных берегов реки Силинка. Из-за поднявшейся воды также сложно было добраться до нужных островов, но искатели не сдавались и до последнего надеялись найти парня живым.

ИСТОЧНИК KP.RU