Медосмотры в больницах Хабаровского края проводят по вечерам и в выходные дни

СЕГОДНЯ 12:11 2019-08-24T12:11:42+03:00

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Жители Хабаровского края будут проходить диспансеризацию по новым правилам. Так, медосмотр сейчас можно будет пройти вечером в будние дни, а также в субботу. Принимать пациентов в соответствии с новым графиком готовы 39 больниц в регионе из списка.

- Диспансеризацию проводят бесплатно для каждого гражданина старше 18 лет. Медосмотр рекомендуют проходить раз в три года в поликлинике по месту жительства, А гражданам после 40 лет желательно проходить обследование ежегодно. В рамках диспансеризации используют методики, позволяющие выявить онкологические болезни, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Напомним, ранее в России профилактические медосмотры граждане зачастую были вынуждены проходить только в рабочее время, которое совпадало с графиком работы врачей. Это создавало дискомфорт как для сотрудников и их работодателей, так и для персонала медучреждений. Новые правила помогут изменить ситуацию в лучшую сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU