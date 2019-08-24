Медосмотры в больницах Хабаровского края проводят по вечерам и в выходные дни
Жители Хабаровского края будут проходить диспансеризацию по новым правилам. Так, медосмотр сейчас можно будет пройти вечером в будние дни, а также в субботу. Принимать пациентов в соответствии с новым графиком готовы 39 больниц в регионе из списка.
- Диспансеризацию проводят бесплатно для каждого гражданина старше 18 лет. Медосмотр рекомендуют проходить раз в три года в поликлинике по месту жительства, А гражданам после 40 лет желательно проходить обследование ежегодно. В рамках диспансеризации используют методики, позволяющие выявить онкологические болезни, - рассказали в пресс-службе правительства края.
Напомним, ранее в России профилактические медосмотры граждане зачастую были вынуждены проходить только в рабочее время, которое совпадало с графиком работы врачей. Это создавало дискомфорт как для сотрудников и их работодателей, так и для персонала медучреждений. Новые правила помогут изменить ситуацию в лучшую сторону.
ИСТОЧНИК KP.RU