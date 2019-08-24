Пропавших грибника и купальщицу ищут в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 09:26 2019-08-24T09:26:15+03:00

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В Хабаровском крае идут поиски пропавших грибника и купальщицы. На данный момент известно, что 64-летний мужчина ушел в лес в районе села Пивань 10 августа, с тех пор о его местонахождении ничего не известно. За помощью к спасателям обратились 22 августа. По данным на вечер 23 августа, уже обследовали 15 квадратных метров лесного массива. Пока поиски результата не дали.

- Вторая пропавшая исчезла во время купания в районе причала туристического комплекса «Заимка Плюснина» в селе Краснореченском. Сообщение о происшествии поступило вечером 21 августа. Поисками 47-летней женщины также занимаются спасатели совместно с полицейскими. Уже обследовали 20 километров прибрежной территории. Результатов пока нет. Поиски продолжаются, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефонам 01, 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU