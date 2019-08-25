Погода в Хабаровске на 25 августа 2019 года: до +22, небольшие дожди
В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Ночью +10 +12. Днем +20 +22.
В Хабаровске осадков не ожидается. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Ночью +11 +13. Днем +18 +20.
В Бикине небольшой дождь. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Ночью +10 +12. Днем +19 +21.
В Советской Гавани и Ванино дожди. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Ночью +9 +11. Днем +15 +17.
В Комсомольске-на-Амуре дождик. Ветер северный, 4-9 метров в секунду. Ночью +10 +12. Днем +19 +21.
В Чегдомыне дождливо. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду. Ночью +9 +11. Днем +20 +22.
В Николаевске-на-Амуре морось, существенных осадков не прогнозируется. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду. Ночью +9 +11. Днем +15 +17.
В Охотске ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду. Ночью +9 +11. Днем +15 +17.
ИСТОЧНИК KP.RU