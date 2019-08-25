Прокуратура Хабаровского края обнаружила, что районные власти не готовы к паводку

СЕГОДНЯ 05:48 2019-08-25T05:48:24+03:00

Складывается ощущение, что после 2013 года некоторые ответственные лица решили, будто на их веку ситуация не повторится. Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В некоторых районах и селах за шесть лет не успели сформировать достаточные для ликвидации последствий стихии резервные фонды, не разработали нормативную базу для оказания помощи людям

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По факту подтопления улицы Флегонтова в Хабаровске из-за засоренной ливневой канализации, а также ненадлежащей работы насосов по откачке воды в районе арены «Ерофей», городская прокуратура вынесла представление мэру Хабаровска. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края, в представлении прокурор требует устранить нарушения законодательства в сфере благоустройства.

В Хабаровском районе власти нескольких поселений, как выяснилось во время прокурорских проверок, не готовы к стихийным бедствиям. Отсутствует резервный фонд для ликвидации чрезвычайных ситуаций либо денег в этих фонда недостаточно – такая картина зафиксирована в шести поселениях района.

Аналогичные нарушения выявлены в Николаевске-на-Амуре. А в Нанайском районе, сильно пострадавшем от наводнения-2013, до сих пор нет нормативных правовых актов, регулирующих работу комиссий по обследования подтопленных территорий и оценке причиненного владельцам ущерба. Властям районам придется в срочном порядке разрабатывать и утверждать такие документы.

ИСТОЧНИК KP.RU