Прокуратура Хабаровского края обнаружила, что районные власти не готовы к паводку
По факту подтопления улицы Флегонтова в Хабаровске из-за засоренной ливневой канализации, а также ненадлежащей работы насосов по откачке воды в районе арены «Ерофей», городская прокуратура вынесла представление мэру Хабаровска. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края, в представлении прокурор требует устранить нарушения законодательства в сфере благоустройства.
В Хабаровском районе власти нескольких поселений, как выяснилось во время прокурорских проверок, не готовы к стихийным бедствиям. Отсутствует резервный фонд для ликвидации чрезвычайных ситуаций либо денег в этих фонда недостаточно – такая картина зафиксирована в шести поселениях района.
Аналогичные нарушения выявлены в Николаевске-на-Амуре. А в Нанайском районе, сильно пострадавшем от наводнения-2013, до сих пор нет нормативных правовых актов, регулирующих работу комиссий по обследования подтопленных территорий и оценке причиненного владельцам ущерба. Властям районам придется в срочном порядке разрабатывать и утверждать такие документы.
ИСТОЧНИК KP.RU