2019-08-25T05:48:24+03:00
Общество

Прокуратура Хабаровского края обнаружила, что районные власти не готовы к паводку

В некоторых районах и селах за шесть лет не успели сформировать достаточные для ликвидации последствий стихии резервные фонды, не разработали нормативную базу для оказания помощи людям
Ксения ТУРТЫГИНА
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Складывается ощущение, что после 2013 года некоторые ответственные лица решили, будто на их веку ситуация не повторится.Складывается ощущение, что после 2013 года некоторые ответственные лица решили, будто на их веку ситуация не повторится.Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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По факту подтопления улицы Флегонтова в Хабаровске из-за засоренной ливневой канализации, а также ненадлежащей работы насосов по откачке воды в районе арены «Ерофей», городская прокуратура вынесла представление мэру Хабаровска. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края, в представлении прокурор требует устранить нарушения законодательства в сфере благоустройства.

В Хабаровском районе власти нескольких поселений, как выяснилось во время прокурорских проверок, не готовы к стихийным бедствиям. Отсутствует резервный фонд для ликвидации чрезвычайных ситуаций либо денег в этих фонда недостаточно – такая картина зафиксирована в шести поселениях района.

Аналогичные нарушения выявлены в Николаевске-на-Амуре. А в Нанайском районе, сильно пострадавшем от наводнения-2013, до сих пор нет нормативных правовых актов, регулирующих работу комиссий по обследования подтопленных территорий и оценке причиненного владельцам ущерба. Властям районам придется в срочном порядке разрабатывать и утверждать такие документы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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