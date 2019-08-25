В Хабаровском крае в аварии в районе села Благодатное погибли пять человек

СЕГОДНЯ 06:35 2019-08-25T08:01:24+03:00

То ли водитель устал от долгой дороги, то ли что-то его отвлекло - причины аварии установят эксперты. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Автомобиль с пассажирами, двое из которых были подростки, вылетел с трассы и упал в реку Сита

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Трагедия произошла около часа ночи 25 августа на четвертом километре автодороги село Благодатное – село Князе-Волконское. Водитель автомобиля Toyota RAV4 1993 года рождения ехал со стороны села Благодатное, по неустановленной пока причине он в какой-то момент не справился с управлением и на хорошей скорости съехал в правый по ходу движения кювет. По предварительной информации, шофер был пьян. Из кювета машина кубарем скатилась в реку Сита.

Машина почти не пострадала, чего, к сожалению, не скажешь о людях, находившихся в салоне. Фото: пресс-служба УГИБДД по Хабаровскому краю

Кроме водителя в автомобиле, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Хабаровскому краю, находились пять пассажиров, из них двое – несовершеннолетние, девушки 16 и 17 лет от роду. Водитель и четыре пассажира, в том числе девушки, погибли, один получил травмы. Пострадавший отправлен в ближайшую больницу, насколько тяжелое у него состояние, не уточняется.

К сожалению, в Хабаровском крае дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом все еще слишком много. Так, 22 августа сотрудники Госавтоинспекции в Хабаровском крае зарегистрировали четыре ДТП, в которых четверо получили травмы различной степени тяжести, и один человек погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU