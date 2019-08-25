В Биробиджане 43 человека эвакуированы в пункты временного размещения

СЕГОДНЯ 08:43 2019-08-25T08:43:53+03:00

Дома не просто подтоплены - во многие вода зашла на правах хозяйки. Фото: администрация Биробиджана

Жителям подтопленных районов, оставшихся в своих домах, подвозят питьевую воду и сухпайки

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В Биробиджане из-за наводнения на Амуре продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили в пресс-службе администрации города, на 24 августа были подтоплены 142 жилых дома. Список регулярно актуализируется.

- На базе общежитий технологического техникума и медколледжа развернуты пункты временного размещения граждан, с начала объявления режима всего эвакуировано 43 человека, - рассказал Александр Головатый, мэр Биробиджана. – Плюс еще десять жителей подтопленных домов переехали к родственникам. Еще три человека находятся в областной больнице.

Всех размещенных в ПВР пострадавших от паводка кормят трижды в день, за ними присматривают врачи. Все взрослые прошли вакцинацию – паводковые воды опасны наличием в них вирусов гепатита и других заболеваний.

В поселках Партизанский-1 и 2 заливает грунтовыми и дождевыми водами, поэтому там работают насосы. В Партизанском-2 открыли затворы ливневок, поскольку уровень воды в заливе на территории поселка выше уровня реки Бира. В районе поселка Тукалевский дежурят спасатели.

Пострадавшим подвозят воду и сухое питание - скромно, но продержаться можно.Фото: администрация Биробиджана

Населению по графику и заявкам подвозят питьевую воду – потребление воды из колодцев и кранов необходимо ограничить. Как предупреждают специалисты Роспотребнадзора, в ней могут оказаться опасные для здоровья бактерии.

За минувшие сутки доставлено 2500 литров бутилированной воды, а также сто сухих пайков. Заявку на подвоз воды можно оставить по телефонам ЕДДС в Биробиджане 2-22-85, +79148184529.

Также выделено место для временной передержки домашних животных. За этим тоже нужно обращаться в ЕДДС.

ИСТОЧНИК KP.RU