2019-08-25T11:52:49+03:00
Общество

В Хабаровске начинает работу воскресная школа для взрослых

Посещать занятия могут все желающие, независимо от возраста и степени воцерковленности
Ксения ТУРТЫГИНА
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В Хабаровске есть несколько воскресных школ для детей, теперь будет и для взрослых. Фото: Хабаровская епархияВ Хабаровске есть несколько воскресных школ для детей, теперь будет и для взрослых. Фото: Хабаровская епархия
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В Христорождественском соборе Хабаровска (ул. Ленинградская, 65) 31 августа 2019 года в 15 часов начнется первое занятие воскресной школы для взрослых, сообщает портал Хабаровской епархии.

На занятия приглашают всех желающих, мужчин и женщин, возраст и степень воцерковленности роли не играют, главное, чтобы желание шло от сердца. В течение учебного года пройдут занятия по основам вероучения и богослужения, а также толкованию Евангелия от Матфея. Занятия будет вести клирик Христорождественского собора иерей Евгений Веселов.

Первая встреча пройдет в здании воскресной школы, дальнейшие занятия планируется проводить там же, в школе, или в соборе, в приделе святителя Иннокентия Иркутского по субботам, в 15 часов.

В Хабаровске практически при каждом храме действуют воскресные школы для детей. Взрослые сядут за парты в такой школе впервые. По информации епархии, интерес у горожан есть, люди хотят изучать богослужение.

Воскресная школа – образовательное учреждение, где дети и взрослые обучаются катехизису, Закону Божьему, читают жития святых и знакомятся с историей церкви. Обычно такие школы создаются при храмах, епархиях, духовных семинариях. Обучение в них добровольное и бесплатное. Занятия как правило проводятся раз в неделю по воскресеньям (отсюда и название).

ИСТОЧНИК KP.RU

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